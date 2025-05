Por que a ação do Bradesco passou de humilhada a exaltada no pregão da B3

Os humilhados da renda variável estão sendo exaltados no primeiro pregão da Bolsa de São Paulo, depois que se disseminou no mercado a impressão de que a alta de meio ponto percentual da Selic de ontem encerrou o ciclo de alta. A estrela do dia é o Bradesco, cuja ação está numa alta de mais de 15%, com investidores eufóricos com o lucro acima do esperado, anunciado ontem à noite. O pregão de hoje começou com forte otimismo na B3, com o Ibovespa subindo 2,53% às 12h e se aproximando dos 137 mil pontos.

Desde o último trimestre de 2022, a ação do banco vinha enfrentando sucessivas quedas, alimentadas pela desconfiança dos investidores com índices de inadimplência e lucratividade abaixo da esperada, em contrastes com balanços mais robustos trazidos pelos demais bancos.

Como é comum em finanças, nada (ou quase nada) resiste a um bom balanço: as ações do banco chegaram a disparar 15,87%, refletindo um balanço considerado robusto e acima das expectativas do mercado. O lucro líquido recorrente no primeiro trimestre foi de R$ 5,9 bilhões, superando o consenso de R$ 5,4 bilhões. O resultado representa alta de 39% na comparação anual e de 9% frente ao quarto trimestre de 2024.