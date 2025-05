O que explica o prejuízo de meio bi das Americanas, além da Páscoa em abril

As Americanas encerraram o primeiro trimestre de 2025 com um prejuízo líquido de R$ 496 milhões, em mais um capítulo da sua lenta recuperação após a descoberta da fraude contábil que levou a varejista à lona, em 2023.

O desempenho contrasta com o mesmo período do ano passado, quando a empresa reportou um lucro de R$ 453 milhões — cifra inflada, à época, por receitas extraordinárias ligadas à execução do plano de recuperação judicial.

A receita líquida caiu 17,4%, para R$ 3,1 bilhões, impactada principalmente pelo descasamento do calendário da Páscoa, que em 2024 ocorreu no fim de março e, em 2025, foi celebrada apenas em abril - isto é, as vendas de ovos de chocolate e outros produtos do período só entrarão no balanço do segundo trimestre.