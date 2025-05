8 coisas que você deve saber sobre o novo surto de gripe aviária no Brasil

3. Não dá para prever agora o que acontecerá com o preço

Se muitos países continuarem suspendendo as compras do frango brasileiro, pode sobrar mais carne no mercado interno. Isso pode até fazer o preço cair. Por outro lado, se os produtores reduzirem a oferta por causa da incerteza, os preços podem subir. Tudo vai depender de como o mercado vai reagir nas próximas semanas.

4. O maior problema até agora é para os exportadores

Os Estados Unidos são o maior produtor global de frango. O Brasil ocupa a segunda posição em volume produzido, mas é o maior exportador mundial de carne de frango, com vendas para mais de 150 países.

China e União Europeia suspenderam as compras do Brasil inteiro, embora existam acordos que permitam restrições apenas ao estado afetado. O governo agora tenta limitar os danos e manter a confiança sanitária internacional.

O país mantinha o status de livre da gripe aviária em granjas comerciais — e agora perde esse selo. O governo defende que os embargos sejam regionalizados, afetando apenas o RS.