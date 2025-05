Com vendas da Tesla caindo, Musk promete reduzir seu ativismo político

Quando questionado se o recuo se deve às críticas que vem recebendo, respondeu: "Se eu vir uma razão para voltar a investir politicamente, farei isso. No momento, não vejo nenhuma."

Não é a primeira vez que Musk promete algo nesse estilo. No mês passado, ao falar com analistas após o balanço da Tesla cujo lucro líquido da companhia despencou 71% no primeiro trimestre de 2025, Musk prometeu dedicar menos tempo ao cargo que ocupa na gestão de Donald Trump a partir de maio.

A Tesla registrou sua primeira queda anual nas vendas em mais de uma década, e o recuo se aprofundou no início de 2025 — especialmente na Europa, onde a empresa vem perdendo mercado. Musk minimizou dizendo que a Europa é o mercado mais fraco da companhia.

Tanto antes quanto na entrevista à Bloomberg hoje, o homem mais rico do mundo buscou acalmar investidores que questionam seu foco na montadora e o impacto de sua polarização política sobre a marca.

As ações da Tesla subiram 3,6% após o discurso, mas ainda acumulam queda de 14% no ano.

Musk também rejeitou as críticas de que estaria prejudicando a imagem da empresa com sua postura política e ataques públicos. Ele disse que a Tesla pode estar perdendo consumidores à esquerda, mas ganhando outros à direita.



Ele chamou de "violentos" e "mal-intencionados" os manifestantes que vandalizaram lojas e carregadores da empresa - alguns dos quais, segundo ele, já foram presos.