Por que as agências internacionais de risco melhoraram a nota da Eletrobras

Nem tudo são flores

As duas agências também foram cautelosas em relação a riscos estruturais:

A Fitch alerta para o impacto futuro da queda da remuneração da transmissão e o desafio de recontratar energia descontratada a bons preços.

A Moody's, embora mais generosa no rating, chama atenção para contingências fora do balanço (R$ 25,4 bilhões em garantias) e a exposição da empresa a pressões políticas e regulatórias.

A principal diferença entre as duas casas está na ênfase da análise. A Fitch foca em métricas de alavancagem e fluxo de caixa futuro. Sua visão ainda é conservadora, limitando a nota por conta da exposição a riscos operacionais e do cenário brasileiro.

A Moody's avaliou bem os ganhos de eficiência e a capacidade de manter liquidez sem depender do mercado nos próximos 24 meses. Também considerou positiva a solução do impasse com o governo federal sobre a estrutura de governança e Angra 3.

O que vem pela frente

Para subir mais, ambas exigem que a empresa continue reduzindo dívida, melhore a previsibilidade de receitas e mantenha disciplina nos investimentos — inclusive em relação aos compromissos herdados da privatização.