Casa projetada por Niemeyer nos EUA está à venda por R$ 113 mi, diz jornal

Joseph Strick (1927-2008) foi ganhador do Oscar de melhor documentário em "Interviews with My Lai Veterans" (1970), sobre o massacre na vila de My Lai por militares americanos durante a Guerra do Vietnã.

A escolha de Niemeyer como autor do projeto foi uma decisão política, no período subsequente ao macarthismo - a perseguição política institucional dos EUA contra cidadãos, servidores públicos, artistas e intelectuais acusados de comunismo.

O nome vem do senador Joseph McCarthy, que liderou uma campanha agressiva contra supostos comunistas infiltrados no governo e em setores estratégicos, como Hollywood e universidades. Muitas pessoas foram investigadas, demitidas ou tiveram suas carreiras arruinadas com base em suspeitas infundadas ou delações sem provas.

Niemeyer era filiado ao Partido Comunista do Brasil desde 1945 e, por isso, teve o visto negado para entrar nos EUA. O projeto foi feito por correspondência e executado com apoio de arquitetos locais, com supervisão de Anne Strick e do designer Amir Farr. "Escolher Niemeyer era, também, uma forma de afronta ao macarthismo", relembrou Anne em entrevista anos depois.

Casa Strick, esboço de Niemeyer Imagem: www.oscarniemeyer.org.br/

O casal Strick se separou logo após a conclusão da obra. Anos depois, ela vendeu a casa mas continuou morando no local pagando aluguel.