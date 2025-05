Liminar pode tirar do caixa da Cemig quase todo lucro de um trimestre

Uma decisão liminar (provisória) da Justiça de Minas Gerais impôs à Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) a obrigação de depositar em juízo R$ 912,2 milhões referentes ao déficit do Plano A de previdência complementar da Forluz, fundo de pensão dos funcionários da estatal. O valor representa praticamente todo o lucro líquido obtido pela companhia no primeiro trimestre de 2025, que foi de R$ 1,04 bilhão

.

A medida foi determinada pela 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, em resposta a uma ação de cobrança movida pela própria Forluz. O plano A, voltado a participantes mais antigos e estruturado no modelo de benefício definido, apresentou um déficit técnico em 2022, que levou à formulação de um plano de equacionamento aprovado pelo Conselho Deliberativo do fundo.

Segundo o fato relevante publicado pela Cemig, a liminar determina o depósito de metade do déficit ajustado, valor que a companhia já reconhecia como passivo atuarial nas demonstrações financeiras, na linha de obrigações pós-emprego. Embora ainda caiba recurso e a Cemig tenha confirmado que irá recorrer, o desembolso, se confirmado, afetaria de imediato o caixa da empresa e equivale ao ganho de um trimestre inteiro.

No primeiro trimestre de 2025, a Cemig reportou lucro líquido de R$ 1,04 bilhão, uma queda de 9,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ebtida ajustado, uma métrica de fluxo de caixa, ficou em R$ 1,80 bilhão, com leve retração de 9,6%.