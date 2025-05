Por que o frango brasileiro é tão importante para o mundo

Há alternativas? Sim, mas limitadas. A produção nos EUA enfrenta seus próprios desafios com surtos de gripe aviária e baixa fertilidade de ovos, o que deve levar as exportações americanas a seus menores níveis desde 2015, segundo o USDA (Departamento de Agricultura dos EUA, fonte das estatísticas mais usadas no agribusiness global).

Para os importadores, o impacto é direto: preços em alta. Já se observa pressão nos valores pagos por cortes como peito, asas e pés, sobretudo na Ásia. Na Coreia do Sul, o governo pediu que varejistas liberem estoques e estuda medidas para incentivar a produção interna, segundo noticiou a Bloomberg. As Filipinas buscam novos fornecedores na Europa e nos EUA. Mas todos sabem que nenhum país tem a escala do Brasil.

As próximas semanas serão decisivas. A capacidade brasileira de conter a disseminação do vírus vai determinar o tamanho do baque global.