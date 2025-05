Aumento do IOF encarece atividade produtiva, dizem especialistas

Segundo Schiozer, a medida terá caráter inflacionário porque as empresas que não conseguirem absorver nos seus balanços a nova alta de impostos vão repassá-la ao consumidor.

Esta observação do professor tangencia uma questão importante, que é a divergência entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central em torno das medidas anunciadas ontem. O ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse que as as medias não haviam sido negociadas com o Banco Central.

Circulam, entretanto, relatos de reuniões tensas entre representantes da Fazenda e do BC sobre o pacote. Segundo essas fontes, Gabriel Galípolo, o presidente do BC, não apenas não endossou a alta do IOF como foi contrário a ela, alertando para seus efeitos inflacionários e de sinalização negativa ao mercado.

"Qualquer operação de crédito para pessoa jurídica no Brasil, independente de tamanho, ficou mais cara a partir de hoje. O IOF foi concebido como um instrumento extrafiscal, isto é, um meio do governo intervir em necessidades, como uma eventual crise cambial, mas as mudanças de alíquota agora têm o sentido de arrecadar mais", resumiu o advogado tributarista André Novaski, sócio do Demarest, um dos maiores escritórios do país.

Câmbio

Um outro aspecto potencialmente problemático do pacote recai sobre empresas com operações de exportação e importação. Algumas operações de câmbio, que antes pagavam IOF de 0,38%, agora podem ser tributadas em 3,5%.