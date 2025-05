BRF e Marfrig ajustam rota para fusão e aguardam aval do Cade

A fusão entre a BRF e a Marfrig deu mais um passo nesta semana, com a formalização de um aditamento ao protocolo da operação que prevê a incorporação da BRF pela Marfrig. A alteração no acordo, anunciada hoje, insere uma nova condição para a conclusão da operação: a aprovação prévia pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

A inclusão do aval do Cade como cláusula suspensiva ocorre após aprofundamento das discussões entre as companhias, que já haviam divulgado em 15 de maio a intenção de combinar operações. A decisão de condicionar a eficácia da operação à aprovação do Cade busca mitigar riscos jurídicos.

As administrações de BRF e Marfrig reapresentaram nesta segunda-feira as propostas que serão submetidas às assembleias gerais extraordinárias marcadas para 18 de junho. Com isso, acionistas votarão novamente sobre os termos da fusão, agora atualizados com a nova exigência regulatória.