Evento na USP reúne governos do Brasil e França para enfrentar má nutrição

Governos do Brasil e da França discutem formas de cooperação para enfrentar a má nutrição em todas as suas formas - da desnutrição aguda à obesidade. O debate ocorre nesta sexta-feira (30), das 10h às 12h, na Maison du CNRS da USP, com a presença de autoridades brasileiras e representantes da Cúpula Nutrition for Growth (N4G), realizada em Paris, em março.

Brieuc Pont, secretário-geral da N4G e enviado especial do governo francês, afirma que a desnutrição - em suas diversas formas, da aguda à crônica, passando pelas deficiências de micronutrientes, a supernutrição e a desnutrição dos idosos - é ao mesmo tempo causa e consequência do subdesenvolvimento. Pont alerta que esse quadro afeta crescentemente todos os países do mundo e representa um obstáculo direto à geração de riquezas que poderiam ser redistribuídas ou reinvestidas, comprometendo o potencial de desenvolvimento das nações.

Ex-cônsul da França em São Paulo, Pont afirma que Cúpula N4G conseguiu mobilizar US$ 30 bilhões para ações de combate à desnutrição global, em um esforço para acelerar o cumprimento das metas da ONU para 2030.