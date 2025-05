12 filmes para viciados em finanças que estão disponíveis em streaming

1. Grande Demais para Quebrar (Too Big to Fail, 2011)

Este drama da HBO, dirigido por Curtis Hanson, retrata os bastidores da crise financeira de 2008, focando nas decisões do secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson (William Hurt), e de outros líderes financeiros. O filme oferece uma visão detalhada das negociações para evitar o colapso do sistema bancário.

Onde assistir: Max

2. A Grande Aposta (The Big Short, 2015)

Dirigido por Adam McKay, este filme baseado no livro de Michael Lewis narra como um grupo de investidores previu e lucrou com o colapso do mercado imobiliário dos EUA. Com um elenco estelar, explica de forma didática os complexos mecanismos financeiros que levaram à crise de 2008.