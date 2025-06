Petrobras vai captar R$ 3 bilhões para megaprojetos de gás natural

A Petrobras iniciou uma nova emissão de dívida no mercado brasileiro com o objetivo de levantar até R$ 3 bilhões por meio da 8ª emissão de debêntures. Os recursos serão usados para financiar projetos ligados à ampliação da oferta de gás natural, com foco na infraestrutura do pré-sal e na exploração de novos campos na Bacia de Campos, na região Sudeste.

Segundo comunicado enviado ao mercado, a oferta foi registrada em 30 de maio junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sob rito automático, e a liquidação das debêntures está prevista para 26 de junho. A operação conta com a coordenação de grandes instituições financeiras como UBS BB, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e XP Investimentos.



O prospecto da emissão foi publicado pela companhia no site da CVM na madrugada de ontem.

Para onde vai o dinheiro

Os R$ 3 bilhões serão direcionados a dois grandes projetos classificados como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia.