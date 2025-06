Cade aprovou fusão Petz-Cobasi, que redesenha o mercado pet no Brasil

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) deu sinal verde, sem restrições, à fusão entre as duas maiores redes de produtos e serviços para animais do Brasil: Petz e Cobasi.

Com 46 páginas, a decisão, publicada na noite de hoje, marca a consolidação de um gigante no setor, com mais de 480 lojas físicas combinadas, canais digitais integrados e atuação em diversas frentes — do varejo de ração e acessórios a serviços veterinários e estética animal.

A operação envolve a incorporação da Petz pela Cobasi, com os acionistas da Petz ficando com 52,6% da nova empresa combinada, e os da Cobasi com os 47,4% restantes.