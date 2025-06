Por que grandes gestoras globais estão otimistas com a moeda brasileira

O real voltou ao radar de grandes gestoras globais como Goldman Sachs e ING, que veem na moeda brasileira uma das mais promissoras entre emergentes para operações de "carry trade" - estratégia que se beneficia da diferença entre juros de países.

O cenário atual, com inflação moderada e juros elevados no Brasil, torna os retornos reais dos títulos locais bastante atraentes para estes investidores. Ou seja, trata-se da mesma combinação que fez Lula estrilar com a gestão de Roberto Campos Neto à frente do BC durante os últimos anos.

Sob a gestão de Gabriel Galípolo, indicado pelo atual governo para chefiar a autoridade monetária e empossado em janeiro, a Selic passou de 12,25% ao ano para 14,75% ao ano.