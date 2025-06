Caso Zambelli: por que é difícil conseguir a extradição de alguém ao Brasil

Além da questão de o Brasil não extraditar seus nacionais, o advogado Sivelli apresentou uma defesa atacando aspectos processuais, como o não envio da íntegra do processo do mensalão traduzido (envolvendo 37 réus e mais de 50 mil páginas de documentos, com inquirição de cerca de 600 testemunhas) e o fato do juiz que supervisionou a investigação ser o mesmo que julgou o mérito da acusação, no caso o então ministro do STF Joaquim Barbosa.

Mas um dos aspectos mais fortes da defesa foi a alegação de que as prisões do Brasil eram masmorras, ilustradas com fotos da barbárie do presídio de Pedrinhas, no Maranhão, onde um prisioneiro havia sido decapitado, e do Presídio Central de Porto Alegre, à época sem qualquer vestígio de controle do Estado sobre as galerias de detentos. Pizzolato prevaleceu por 3 a 0 no primeiro julgamento de Bolonha.

"Produzimos uma defesa extradicional aqui. Chamamos a embaixada da Itália aqui e mostramos as condições da Papuda em Brasília e de presídios em Santa Catarina, local de nascimento do Pizzolato. Produzimos um vídeo e o traduzimos para anexar ao recurso e mostrar que ele não corria risco de vida ao voltar ao Brasil para o cumprimento da pena", relembra Vladimir Aras, à época secretário de cooperação internacional da PGR e um dos arquitetos da estratégia para obter a extradição.

"Em processos de extradição convém não tirar conclusões antecipadas, é uma matéria cheia de nuances e que detalhes fazem muita diferença", afirma Aras, que também é professor de direito internacional e processo penal na UFBA (Universidade Federal da Bahia) e no IGP.

Deu certo: o tribunal superior declarou que Pizzolato poderia ser extraditado.