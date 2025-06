J&F recebe ações da Eldorado e termina uma das maiores brigas do mercado

O negócio, porém, nunca foi consumado integralmente, dando origem a uma longa batalha judicial e arbitral no Brasil e no exterior. Em maio, as partes chegaram a um acordo: a J&F compraria a totalidade da Prime Victory, pondo fim ao litígio e assumindo definitivamente o controle da Eldorado.

Segundo informação da Bloomberg, a J&F financiou a operação com um empréstimo-ponte de R$ 15 bilhões tomado junto ao Bradesco para bancar a compra das ações da Paper Excellence.

A holding também prepara emissões de títulos no mercado local ou internacional para refinanciar essa dívida, diz a agência.

A incorporação das ações que pertenciam à Paper Excellence pelos Batista foi concluída nesta terça e tem efeito imediato. Como a Prime Victory não possuía outros ativos além das ações da Eldorado, não houve alteração no capital social da companhia.

Com a operação, a J&F tornou-se a única acionista direta da Eldorado e colocou um ponto final em uma das disputas societárias mais ruidosas da década.