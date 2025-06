Tratado Brasil-EUA não prevê crime pelo qual Zambelli foi condenada

A medida vale para crimes previstos no tratado, como invasão de sistemas, fraudes digitais e pornografia infantil online, e busca evitar a fuga do investigado enquanto os trâmites legais são analisados.

A prisão, no entanto, só ocorre se a legislação do país que recebe o pedido permitir — ou seja, o tratado autoriza, mas não impõe.

Mesmo que ocorra a prisão, ainda caberá todo o trâmite do processo de extradição que começa com um juiz federal de primeira instância e só termina com o aval do Departamento de Justiça, em Washington.

Deportação x extradição

Quando os americanos querem se livrar de um brasileiro que julgam indesejável, o caminho mais comum é usar a ICE (sigla que significa Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos) para deportá-lo.

Diferentemente da extradição, que é o ponto final de um processo jurídico e diplomático, a deportação é um ato discricionário do Executivo de cada país.