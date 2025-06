Como é o Tesla que Trump comprou na amizade e agora quer passar para frente

Símbolo de uma amizade e aliança política em março deste ano, o Tesla vermelho comprado por Donald Trump virou um mico, depois que o presidente dos Estados Unidos e Elon Musk, o homem mais rico do mundo, romperam publicamente.

Citando fontes da Casa Branca que não identificou, o jornal econômico The Wall Street Journal noticiou que o presidente está considerando se livrar do carro - vendê-lo ou doá-lo. Segundo a publicação, o carro ainda estava estacionado na sede da Presidência americana em Washington na noite de ontem.

O veículo em questão é um Tesla Model S Plaid, o mais potente já fabricado pela montadora. Com o equivalente 1.020 cavalos de potência e três motores elétricos independentes, o sedã vai de 0 a 100 km/h em 1,99 segundo e atinge até 322 km/h de velocidade máxima. O carro também ostenta 10 teraflops de potência computacional, o equivalente a um PlayStation 5 sob o painel.



Nos Estados Unidos, um zero-km custa US$ 90 mil (R$ 505 mil pelo câmbio de hoje). No Brasil, um usado custa o triplo: a coluna encontrou um modelo 2023, em uma revendedora de carros de luxo, em Joinville (SC), por R$ 1,5 milhão (na verdade, R$ 1,499 milhão).