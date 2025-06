Disputa bilionária no saneamento no Rio termina em reajuste para consumidor

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro homologou acordo entre a concessionária Iguá Rio, o governo do estado e a Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro), que reconhece o direito da empresa a um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do saneamento da zona oeste da capital (que inclui bairros como Barra da Tijuca e Jacarepaguá).

O reequilíbrio do contrato - que virá em forma de reajuste dos valores da conta paga pelo conjunto dos consumidores da área concedida - foi acertado porque houve aumento no número de famílias classificadas como beneficiárias da tarifa social - público que paga menos pela água e esgoto e cuja proporção superou as estimativas feitas na modelagem original do leilão.

A Iguá Rio assumiu a operação do bloco 2 em 2022, com contrato de 35 anos e atendimento a cerca de 1,2 milhão de pessoas na zona oeste do Rio. Trata-se de uma das principais concessões estruturadas pelo estado do Rio após a aprovação do novo marco legal do saneamento (Lei nº 14.026/2020).