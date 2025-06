6 séries que ensinam mais sobre o mercado do que muito curso de finanças

Algumas das melhores narrativas sobre ambição, risco, poder e dinheiro estão nas séries de TV — e, muitas vezes, explicam melhor os bastidores de empresas, fundos e governos do que essas mentorias que são vendidas a rodo na internet. Reunimos seis delas.

1. Succession (Max)

A disputa entre os filhos do patriarca Logan Roy por um império de mídia e entretenimento é uma aula sobre governança (ou falta dela), dinastias corporativas e os riscos de concentrar poder demais em empresas familiares listadas. Embora não seja uma biografia literal, é fortemente inspirada na família Murdoch, dona da Fox News e do Wall Street Journal. O criador Jesse Armstrong chegou a escrever sobre os Murdoch antes de decidir ficcionalizar a história, o que deu à série liberdade para ampliar as tensões familiares, as ambiguidades morais e os bastidores políticos de um império.

2. WeCrashed (Apple TV)

A série dramatiza o caso real da WeWork, cujo valuation chegou a US$ 47 bilhões antes de implodir — e transforma Adam e Rebekah Neumann em personagens que ilustram um mercado movido mais por narrativa (para usar um termo da moda) do que por fundamentos. WeCrashed é um lembrete aos investidores emocionados por fundadores carismáticos: carisma não paga aluguel.