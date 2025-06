Agro: EUA buscam novos mercados após Brasil ganhar espaço na China

Enquanto os EUA correm atrás de novas frentes, o Brasil mantém ritmo firme de embarques. Segundo o Cepea — centro de estudos vinculado à Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), da USP (Universidade de São Paulo), e referência em indicadores de preços de produtos agropecuários brasileiros —, as exportações nacionais de soja atingiram 11,15 milhões de toneladas em maio (até o dia 26), com uma média diária 8,96% superior à do mesmo período de 2024.

A colheita da safra 2024/25 está praticamente encerrada: 99,5% da área já havia sido colhida até 24 de maio, segundo a Conab.

Os preços internos, porém, mostraram leve recuo. O Índice Cepea/Esalq para Paranaguá caiu 1,17% em maio, com média de R$ 133,10 por saca de 60 kg. No Paraná, a queda foi de 1,3%, com média de R$ 128,14. As oscilações refletem tanto o avanço da colheita na América do Sul quanto o ritmo do plantio nos Estados Unidos e a incerteza em torno das tarifas comerciais ainda em vigor.