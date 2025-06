Como os irmãos Batista vão levantar R$ 13 bi para fechar guerra da Eldorado

A J&F Investimentos, holding dos irmãos Batista, é a controladora da JBS, maior produtora de carnes do mundo. A família travava há anos uma disputa pelo controle da Eldorado com a Paper Excellence, do grupo de origem indonésio Asia Pulp & Paper (APP).

A solução veio por meio de um acordo que prevê a compra integral da participação da Paper Excellence, encerrando um embate que mobilizou cortes arbitrais no Brasil e no exterior.

A operação de emissão de dívida foi aprovada em 6 de junho pelo conselho da Eldorado e envolve uma engenharia financeira complexa. Os dados foram informados à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) após o fechamento do mercado hoje:

A primeira série, no valor de até R$ 3 bilhões, vence em 14 de julho de 2025, em 32 dias.

A segunda série, de até R$ 10 bilhões, vence em 15 de maio de 2026.

Ambas pagarão remuneração indexada ao CDI: 100% da taxa, mais spread de 2,5% na primeira série e 3,4% na segunda.

O Banco Bradesco atua como escriturador e liquidante da emissão.

Como garantia aos investidores, os Batista ofereceram um pacote de peso: