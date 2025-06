Em uma tacada, fundo compra 13 imóveis de grande porte por R$ 543 mi em SP

O fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) firmou compromisso para adquirir 13 imóveis localizados na Grande São Paulo e em Atibaia, por um valor total de R$ 543,4 milhões. A megatransação foi anunciada hoje.



Entre os locatários dos imóveis adquiridos estão o Grupo Pão de Açúcar (GPA), o Assaí Atacadista, o laboratório Delboni e a Coop - Cooperativa de Consumo. Os contratos têm prazo médio de 15 anos, com aluguéis corrigidos principalmente por IGP-M e IPC-Fipe (índices que ajustam os valores conforme a inflação), e cap rate estimado de 8% nos próximos 12 meses (taxa de retorno do aluguel anual em relação ao valor do imóvel -- quanto maior, melhor para o investidor).

O pacote inclui supermercados, lojas de grande porte (as chamadas "big box"), um laboratório de diagnósticos e até um posto de gasolina, totalizando 93,7 mil m² de área construída. Os imóveis estão distribuídos em regiões como Vila Mariana, Campo Belo, Bosque da Saúde, Interlagos, na capital, além das cidades de Atibaia, Cotia e Diadema.



A TRX justificou a compra afirmando que os novos ativos atendem a estratégia do fundo de priorizar propriedades de grande porte, com contratos de locação de longo prazo firmados com empresas de alto perfil de crédito.

O pagamento será feito por meio da compensação de créditos decorrentes da 11ª emissão de cotas do fundo (processo no qual o fundo arrecada recursos dos investidores), já subscritas pela vendedora.