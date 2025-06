Como a AgroGalaxy encolheu para tentar sobreviver após acordo com credores

Os números refletem o forte encolhimento da empresa: até meados de 2023, a AgroGalaxy operava com mais de 160 lojas em 14 estados, além de plantas de sementes e unidades de armazenamento. Após a crise, reduziu drasticamente sua estrutura, operando hoje com 65 lojas em nove estados. O foco agora é a execução do plano de reestruturação, com ênfase em controle de custos, monetização de ativos e retomada da rentabilidade.

Em 27 de maio, a Justiça de Goiás homologou o plano de recuperação judicial aprovado por 82,4% dos credores em assembleia realizada em abril. A medida encerra formalmente a fase judicial do processo iniciado em setembro de 2024, quando a companhia acumulava dívidas de R$ 4,6 bilhões.

Entre os principais pontos do plano está a venda de uma carteira de recebíveis avaliada em R$ 760 milhões, com expectativa de injetar R$ 91 milhões em caixa e reduzir R$ 300 milhões da dívida total. A companhia também poderá vender outros ativos, com autorização judicial, conforme a evolução das condições de mercado.

Na decisão de maio, a juíza Alessandra Gontijo do Amaral, da 19ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia, reconheceu que a empresa cumpriu os requisitos legais e destacou o objetivo de preservar a atividade econômica e os empregos. A magistrada, no entanto, invalidou seis cláusulas do plano que beneficiariam sócios e executivos com proteção contra ações judiciais de credores.

Quem micou na RJ da AgroGalaxy

O princípio norteador da recuperação judicial na lei 11.101/2005 é a manutenção da atividade econômica e seus empregos.