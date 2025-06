Enquanto Brasília debate MP, mercado aposta no petróleo – Petrobras dispara

No cenário interno, o recuo dos juros futuros após a divulgação do IPCA abaixo do esperado por analistas reforçou o apetite por ações ligadas à economia doméstica. A curva precificou chance majoritária de manutenção da Selic na reunião do Copom já que o dado de inflação veio abaixo do esperado.

O índice chegou a subir mais de 1% no início da tarde, mas perdeu parte da força com a virada negativa dos bancos. A cautela veio da indefinição sobre o impacto das medidas para aumentar a arrecadação propostas pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda).

Aumento de impostos

Entre as medidas propostas estão o aumento da alíquota sobre juros sobre capital próprio (de 15% para 20%), o fim da isenção total de imposto de renda para os chamados títulos incentivados e a reversão parcial do aumento de IOF sobre operações de risco sacado, que seria reduzido em até 80%.

O fim de isenção de Imposto de Renda recai sobre títulos como LCIs (Letras de Crédito Imobiliário), LCAs (Letras de Crédito Agrícola), CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) —a cobrança passará a ser de 5% sobre novas aplicações.

São iniciativas com potencial arrecadatório relevante e Haddad disse hoje que elas afetam unicamente o "andar de cima", mas a busca pelo novo aumento de tributação após o recuo do governo federal em subir alíquotas do IOF reforça a dependência da Fazenda por receitas extraordinárias para tapar buracos fiscais sem redução do gasto público crescente.

Como mostra essa reportagem do UOL, analistas são céticos quanto a esses efeitos limitados ao "andar de cima" pregados por Haddad. Os céticos afirmam fim da isenção pode encarecer atividades do agronegócio e do setor imobiliário, beneficiados por esses instrumentos.