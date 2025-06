A briga da Embraer com a Airbus por megacontrato de 100 jatos na Ásia

Publicações especializadas afirmam que os preços do E2 começam a partir dos US$ 46 milhões em sua configuração mais básica. Já a versão de entrada do A220 custa cerca de US$ 81 milhões. No entanto, as companhias aéreas costumam negociar descontos, e o valor efetivamente pago pode ser significativamente menor com fortes reduções, dependendo do acordo e da quantidade de aeronaves encomendadas.

Todos os 240 aviões da frota da AirAsia foram fabricados pela Airbus — o que teoricamente seria uma vantagem para a fabricante europeia. Vencer esse contrato significaria para a Embraer não apenas fincar bandeira em um novo mercado, mas também conquistar um cliente-chave que há muitos anos compra exclusivamente de sua concorrente.

Já a brasileira já garantiu pedidos expressivos com a Scoot (braço da Singapore Airlines), a Virgin Australia e a japonesa ANA, mas jamais havia disputado um pedido tão simbólico — e valioso — em território tradicionalmente dominado por gigantes.

Segundo dados mais recentes, a Embraer tem 334 pedidos firmes do E2, com 175 ainda por entregar.

Já a Airbus tenta usar a encomenda como trampolim para revitalizar o programa A220, que sofre com vendas fracas e problemas logísticos. Ainda não houve nenhum novo pedido de A220 este ano.