Deportações derrubam consumo latino e afetam varejo dos EUA, diz jornal

O dado está em uma reportagem do Wall Street Journal, uma das principais publicações de negócios e finanças dos EUA: as operações de deportação em massa promovidas pelo governo Trump estão provocando um efeito colateral bilionário no varejo americano.

Com medo de serem abordados por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Controle dos EUA, na sigla em inglês), consumidores latinos —incluindo imigrantes com status legal— têm evitado shoppings, mercados e restaurantes. O impacto dessa retração é visível nos balanços de gigantes como Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Constellation Brands e redes como Wingstop e El Pollo Loco, diz o jornal.

Trata-se de um dos segmentos mais dinâmicos da economia americana: famílias de origem latina são responsáveis por um PIB equivalente ao da Itália. A cada quatro consumidores da geração Z, um se identifica como latino