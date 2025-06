O que está por trás do megadividendo da Rumo e como ele pode ajudar a Cosan

A Rumo, maior operadora ferroviária do Brasil, surpreendeu o mercado ontem à noite ao anunciar um dividendo extraordinário de R$ 1,5 bilhão, equivalente a R$ 0,81 por ação, com pagamento marcado para 25 de junho.

Embora o valor represente um dividend yield de 4,2% em uma única tacada e sinalize uma tentativa de se aproximar do investidor, o movimento chamou atenção por sair do padrão conservador da companhia em relação à distribuição de lucros.

Analistas do BTG Pactual escreveram, hoje pela manhã, que o tamanho da distribuição de lucro levantou a hipótese de que também funcione, na prática, como uma forma indireta de apoio à Cosan - controladora da Rumo - no esforço de redução do endividamento.