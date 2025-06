Como foi a estreia da JBS na Bolsa de NY e o que está por trás do movimento

Já a Barron's, prestigiosa publicação financeira que pertence ao mesmo grupo do The Wall Street Journal, ressaltou que mais da metade da receita da companhia — que somou US$ 77 bilhões em 2024, com US$ 2 bilhões de lucro líquido — vem da América do Norte.

A publicação afirmou que a empresa, que já lidera o processamento de carne bovina e suína nos EUA, espera agora fortalecer sua presença com uma moeda forte (ações em dólar) para fusões e aquisições, elegibilidade para índices como o S&P 500 e menores custos de financiamento.

The Economist e Barron's também lembraram o passado conturbado da JBS: desde as prisões dos irmãos Batista por corrupção no Brasil até denúncias de desmatamento ilegal em sua cadeia de fornecimento. ONGs como a Mighty Earth e parlamentares dos EUA chegaram a pedir à SEC que bloqueasse o IPO. A JBS nega irregularidades e promete seguir as regras de transparência dos EUA, além de ampliar o rastreamento do gado em estados como o Pará.

A Economist ecoou as críticas à estrutura que concentra o poder de voto nas mãos da família Batista - que "alguns acham difícil de engolir", segundo a revista.