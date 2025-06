União dá desconto de R$ 500 milhões para Americanas em acordo tributário

Após o abatimento, o saldo remanescente será quitado com a conversão de depósitos judiciais já vinculados aos processos, utilização de créditos fiscais decorrentes de prejuízos acumulados e, em menor parte, com recursos próprios — em pagamento único. Os efeitos da transação serão registrados no balanço do segundo trimestre de 2025.

Além da expressiva redução do passivo, as Americanas calculam ganhos indiretos com a extinção de litígios fiscais e o fim de discussões judiciais, como redução de custos com honorários advocatícios e outras despesas processuais.

A negociação representa um alívio relevante para a varejista, que ainda lida com as consequências do escândalo contábil revelado no início de 2023.

À época, inconsistências nos balanços da companhia - relacionadas a operações de risco sacado e contabilização de fornecedores - levaram à descoberta de um rombo superior a R$ 20 bilhões. O episódio gerou uma crise de confiança no mercado e levou as Americanas a pedir proteção judicial contra credores.

Desde então, as Americanas vêm implementando um plano de recuperação que inclui renegociação de dívidas, enxugamento de operações e reestruturação de governança.

O escritório Bichara Advogados assessorou as Americanas na negociação com a Fazenda Nacional.