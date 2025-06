O plano bilionário de Textor para seu império do futebol avança em NY

A Eagle Football Holdings, empresa que controla o Botafogo e detém participações relevantes em clubes como o Olympique Lyonnais (França) e o Crystal Palace (Inglaterra), deu o primeiro passo para abrir capital na Bolsa de Nova York.

Segundo noticiou a Bloomberg, a holding de John Textor protocolou confidencialmente junto à SEC (a CVM americana) o pedido de IPO (oferta inicial de ações).

O movimento marca uma nova fase da empresa, uma das maiores operadoras de múltiplos clubes no futebol global. O plano envolve captar cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,77 bilhões) na oferta inicial e usar os recursos para abater dívidas e vender ativos, incluindo sua fatia de mais de 40% no Crystal Palace, clube que venceu a FA Cup inglesa em maio, mas corre o risco de ser barrado na Liga Europa devido às regras da UEFA sobre donos em comum.