Embraer fecha novas vendas para Japão e Portugal, e ação dispara na B3

Somados, os anúncios da ANA e de Portugal podem adicionar até US$ 1 bilhão ao backlog. No jargão dos negócios da aviação, backlog é o termo usado para se referir à carteira de pedidos firmes ainda não entregues. O número não inclui as opções, pedidos adicionais que os compradores podem fazer no futuro, sob condições já negociadas.

As novas encomendas fizeram o valor da companhia disparar aqui: a ação da Embraer fechou o pregão de hoje na B3 cotada a R$ 69,99, uma alta de 5,34%.

Gols no Japão e Portugal

A ANA Holdings, controladora da companhia principal e da low-cost Peach Aviation, finalizou a compra de 15 Embraer 190-E2, com opção para mais cinco unidades, formalizando o acordo anunciado em fevereiro. As aeronaves serão usadas tanto em rotas domésticas quanto internacionais e farão da ANA o primeiro operador japonês da segunda geração de E-Jets.

Com preços de catálogo em torno de US$ 45 milhões por unidade, o pedido pode superar US$ 675 milhões antes dos tradicionais descontos. Para a Embraer, o contrato fortalece sua presença na Ásia, um mercado onde a demanda por voos regionais cresce mais rápido do que a disponibilidade de slots nos grandes hubs.

No setor de defesa, Portugal assinou a compra de um sexto KC-390 Millennium e abriu caminho para adquirir até dez unidades adicionais via um consórcio multinacional com parceiros da Otan. O novo cargueiro será entregue em 2029, enquanto o terceiro avião da encomenda original deve chegar ainda este ano.