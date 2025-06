Petrobras anuncia R$ 4,9 bi para ampliar capacidade de refinaria em PE

Segundo a Petrobras, a decisão de reiniciar o projeto se baseia em uma avaliação de viabilidade econômica à luz das premissas do novo plano de negócios, que prevê US$ 102 bilhões em investimentos nos próximos cinco anos —com foco em óleo e gás, mas sem abandonar o refino e a transição energética. A companhia destaca que o projeto passou por todas as instâncias de governança.

Trata-se de uma guinada em relação aos desinvestimentos da companhia em ativos que não fossem de exploração e produção durante os governos Michel Temer (2016-2018) e Jair Bolsonaro (2019-2023).

Além da capacidade ampliada, a Petrobras espera ganhos de eficiência, aumento na oferta de combustíveis com baixo teor de enxofre e maior margem na venda de produtos refinados. O projeto também deve gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos ao longo das obras, segundo a atual administração da estatal.

Ainda estão previstos outros pacotes de serviços complementares, que serão contratados em novas licitações, ainda sem detalhamento do valor total estimado do empreendimento nesta nova etapa. A expectativa é que as novas unidades estejam em operação até o fim da década.

Histórico de superfaturamento e corrupção

A Refinaria de Abreu e Lima carrega um dos legados mais controversos da história recente da Petrobras. Anunciada em 2005 com orçamento inicial de US$ 2,5 bilhões, a refinaria teve seus custos inflados para US$ 18 bilhões até 2015, quando apenas metade de sua capacidade foi efetivamente entregue.

A refinaria tornou-se um dos símbolos do escândalo investigado pela Operação Lava Jato, revelando um esquema de cartel entre empreiteiras e comprovando, por meio de provas como movimentações bancárias a partir de depoimento de delatores, pagamento de propina a dirigentes da estatal e operadores de partidos políticos em troca do superfaturamento de contratos.