O que acontece agora que o Brasil se autodeclarou livre da gripe aviária

O surto reforçou a necessidade de protocolos de biossegurança mais rígidos e caros — despesa que veio para ficar.

4 - Impacto para investidores do setor

O reingresso pleno das empresas brasileiras nos mercados depende do tempo de resposta de China e União Europeia, que juntas compram quase 30% do frango brasileiro. Enquanto isso, a volatilidade nas ações tende a persistir, segundo analistas.

5 - O que o governo pode fazer agora

Depois do surgimento do foco em Montenegro (RS), as autoridades brasileiras agiram em duas frentes: cumpriram os protocolos sanitários para evitar o surgimento de novos focos aqui no Brasil enquanto negociavam com os principais clientes a regionalização de embargos: se um novo foco surgisse, o bloqueio ficaria restrito ao raio de quarentena, não ao país inteiro. A partir de agora, é hora de gestão política do Ministério da Agricultura junto a parceiros internacionais para normalizar as exportacões de frango do país.

6 - Efeito na inflação e nos supermercados

Com o Brasil de volta ao tabuleiro, analistas esperam alívio nos preços globais do frango a partir do terceiro trimestre. Para o IPCA (principal índice de inflação do país), qualquer recuo no atacado costuma chegar às gôndolas de 60 a 90 dias - variável chave num ano de taxa Selic ainda alta e renda comprimida.