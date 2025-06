Dividendos da Petrobras põem R$ 1,8 bilhão no caixa do governo federal

União (diretamente): R$ 1.4 bilhão

BNDESPar: R$ 339 milhões

BNDES: R$ 51 milhões

Rombo nas contas públicas

O desembolso de hoje ocorre enquanto o governo Lula pressiona as estatais (a começar pela própria Petrobras) a entregar dividendos extraordinários para tapar um buraco bilionário nas contas públicas.

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo negocia com estatais, incluindo a Petrobras, a distribuição de dividendos como forma de alcançar a meta fiscal. A declaração foi bem recebida por investidores da empresa.

O governo federal estuda um pacote que pode levantar até R$ 35 bilhões do setor de óleo e gás, incluindo a revisão de preços de referência, o que torna a estatal peça-chave no esforço fiscal.

Embora o valor pago nesta parcela seja "modesto" frente aos megadividendos de exercícios anteriores, ele serve como termômetro da disposição da nova gestão da Petrobras em conciliar os interesses do Tesouro com as demandas por investimento e estabilidade financeira da empresa.