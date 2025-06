Café: risco climático ameaça recuperação de estoques e bagunça o preço

O mercado internacional de café entrou em modo rivotril, com picos de ansiedade e pânico, com a volatilidade dessa semana: na segunda, os preços dos contratos futuros negociados em Nova York subiram 3,8% apenas com a previsão de risco de geada em zonas produtoras do Brasil (Paraná, São Paulo e extremo sul de Minas).

Hoje, esse tipo de contrato já caía 3,48% em Nova York às 11h (US$ 3,15 por libra), devolvendo parte da explosão da cotação no dia anterior.

Com estoques historicamente enxutos depois de duas safras brasileiras abaixo do potencial, qualquer sinal de frio reforça ordens de proteção e amplia a volatilidade (isto é, o sobe-desce abrupto das cotações).