Com caixa bilionário, fundo faz maratona de compras de grandes imóveis

Segundo o comunicado do TRX, o fundo conta com uma renda estável pelos próximos anos, sem possibilidade de revisão contratual até o fim do período inicial. O aluguel é corrigido pelo IGP-M.

A estratégia mais ampla do fundo, segundo os gestores, é ampliar o portfólio com grandes ativos locados a empresas com bons ratings de crédito, com contratos de longo prazo e potencial valorização imobiliária.

Com as aquisições anunciadas este mês, o fundo amplia seu número de imóveis para 69, aumentando a presença geográfica para 38 cidades em 11 estados. O valor total investido em imóveis chega agora a aproximadamente R$ 3,87 bilhões.

A operação em Goiás será paga em três parcelas, sendo a maior parte, R$ 32,2 milhões, quitada por compensação com créditos obtidos na recente emissão de cotas do fundo.

De onde vem o dinheiro

Os gestores do TRXF11 arrecadaram R$ 1,25 bilhão com uma nova emissão de cotas. A emissão, que foi 11ª do fundo desde seu lançamento em 2019, totalizou mais de 12,4 milhões de novas cotas foram distribuídas aos investidores.