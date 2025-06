Banco de Wall Street projeta salto da maior operadora de saúde do Brasil

O J.P. Morgan, um dos maiores bancos dos Estados Unidos e um dos principais operadores de Wall Street, estabeleceu um preço-alvo de R$ 60 para as ações da Hapvida, mais de 60% acima da cotação atual. A instituição recomendou a compra dos papéis.



A cotação da ação da Hapvida estava em R$ 36,65 às 17h de hoje (+1,05%).

Segundo relatório do banco, a operadora brasileira segue mostrando forte rentabilidade, e está bem posicionada para capturar ganhos de margem à medida que cai o seu índice de sinistralidade caixa (indicador usado no setor de saúde suplementar para medir a relação entre os custos assistenciais efetivamente pagos em um período e a receita recebida no mesmo período).

A Hapvida é a maior operadora de saúde da América Latina, resultado da fusão com a NotreDame Intermédica em 2022.