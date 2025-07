Airbus leva megacontrato na Ásia em meio a ofensiva global da Embraer

A Airbus obteve um acordo com a AirAsia para a venda de até 70 jatos em um negócio que pode atingir US$ 12,3 bilhões (R$ 66,7 bilhões). O anúncio foi feito durante a visita oficial do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, à França.

A encomenda encerra a disputa por um dos maiores contratos de aviação regional do ano na qual a brasileira Embraer também estava no páreo, com sua família de jatos E2. A escolha recaiu sobre a Airbus, que, desde o início, tinha uma vantagem: toda a frota atual da AirAsia, com 240 aeronaves, é composta por aviões da fabricante europeia.

Segundo a Bloomberg, o presidente da AirAsia, Tony Fernandes, afirmou que a nova frota de A321XLR permitirá à empresa abrir rotas de médio alcance em mercados como China e Índia, com menor risco operacional.