Por que a presidente da Petrobras quer capital chinês em estaleiros aqui

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, defendeu que a China seja parceira de estaleiros brasileiros e injete capital na fabricação de embarcações no país, reativando a indústria naval brasileira. O setor foi à lona depois da descoberta do bilionário esquema de corrupção na estatal na década passada.

A fala de Chambriard ocorreu durante o Fórum Estratégico Brasil-China da Indústria Naval, realizado no Rio de Janeiro pela Transpetro. Segundo ela, a Petrobras não apenas busca encomendas de estaleiros chineses, mas também deseja atrair capital e formar parcerias de longo prazo com os gigantes asiáticos do setor.

A presidente da empresa ecoou uma posição defendida por Lula desde o primeiro mandato, de usar os investimentos da Petrobras para potencializar o crescimento do setor naval.