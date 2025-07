Prédio vendido por firma de bilionários dará lugar a apartamentos em SP

Agora, a Cury deve demoli-lo para construir unidades residenciais. A mudança de uso acompanha uma tendência crescente em bairros com boa oferta de transporte público e infraestrutura urbana consolidada na cidade de São Paulo.

"O novo terreno fortalece a atuação da companhia na região", afirmou a companhia, em nota enviada à coluna. A Cury já tem dois empreendimentos residenciais naquela região da cidade.

"O investimento no bairro está alinhado às mudanças do plano diretor, que permitiu expandir nossa atuação para além das áreas periféricas, contemplando regiões com melhor acesso a transporte público, infraestrutura de saúde e educação e qualidade de vida", afirma ainda a nota da empresa.

O imóvel havia passado por um retrofit recente, com modernização da fachada e dos sistemas prediais, e estava 100% ocupado por um único inquilino, que foi realocado para outro ativo da própria São Carlos antes da conclusão da venda.

A vendedora

Com a operação, a São Carlos passa a deter um portfólio de 50 imóveis, com área bruta locável total de 304,3 mil m² e valor de mercado estimado em R$ 3,1 bilhões.