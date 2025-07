Copa: o plano da Nike e Centauro para vender 1 milhão de camisas oficiais

O relatório destaca que a empresa planeja vender 1 milhão de camisas oficiais de clubes e da seleção em 2026, o que pode gerar uma receita incremental de R$ 450 milhões, valor equivalente a aproximadamente 5% do faturamento total projetado para o ano.

A estimativa se ancora também no apelo da seleção brasileira, cujo material esportivo é fornecido pela Nike. A equipe tenta se reconectar com a torcida após anos de desempenho abaixo do esperado, e a recente contratação do técnico Carlo Ancelotti faz parte dessa tentativa de reconstrução de imagem.

Apesar do momento ainda desafiador, com um segundo e um terceiro trimestres de 2025 impactados pelo fraco crescimento iniciado em 2023, os analistas do BTG enxergam a SBF como uma aposta atrativa na Bolsa. O papel é negociado a 6,2 vezes o lucro estimado para 2026, contra uma média de 10,5 vezes entre os pares do setor.

A operação Nike no Brasil, combinada ao ambiente competitivo fragmentado no varejo esportivo, sustenta a avaliação otimista dos analistas do BTG sobre o grupo. O BTG manteve a recomendação de compra para as ações do grupo (SBFG3), com preço-alvo de R$ 16,00. Às 12h de hoje, a ação vinha subindo quase 2%, sendo negociada a R$ 12,90.