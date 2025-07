Correios alugam imóvel estratégico no Sudeste após crise das Americanas

Os Correios vão ocupar, a partir de esta semana, parte do centro logístico da Bresco em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, assumindo a área antes ocupada pela Americanas, que decidiu encerrar antecipadamente seu contrato de locação.

O Bresco Contagem, como é chamado o ativo, tem localização estratégica para o e-commerce e o setor de encomendas: fica a 19 km do centro de Belo Horizonte, inserido em uma região metropolitana com mais de 6 milhões de habitantes, e a 43 km do Aeroporto Internacional de Confins e tem acesso direto à BR-040.

Instalado em um terreno de 215 mil metros quadrados, o galpão possui uma área construída de 72,9 mil metros quadrados, pé-direito de 12 metros, 84 docas, piso com capacidade de 6 toneladas por metro quadrado, e estrutura multiusuário e modulável, o que facilita a adaptação a diferentes tipos de operação.