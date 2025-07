Como Trump e a Selic alta fizeram a renda fixa brasileira bombar lá fora

Mais que um parecer isolado, a sinalização do BNP Paribas (instituição presente em quase 70 países, com histórico de liderança na Europa e atuação relevante em mercado de capitais no Brasil desde os anos 1990) reforça a percepção de que os fluxos internacionais para os títulos do Tesouro podem ter fôlego para além do "rali" de semestre.

Para Bushehri, o prêmio de risco oferecido compensa eventuais oscilações do mercado, enquanto o diferencial de juros reais continuar entre os mais altos do mundo.

"O prêmio embutido nesses papéis já reflete os riscos esperados e fundamentos macro, por isso essas posições viraram apostas de convicção no final de junho", disse Bushehri à Bloomberg.

Wall Street

A manifestação do banco francês se soma a um coro crescente em Wall Street. No mês passado, a coluna já havia noticiado que o Bank of America, um dos maiores bancos dos Estados Unidos estava comprado em títulos brasileiros.

À época, David Hauner, chefe de estratégia para renda fixa em mercados emergentes do banco, havia afirmado que os ativos dos países emergentes devem entregar retornos mais altos neste ano, impulsionados pela desvalorização do dólar. Dentro desse universo, o Brasil se destaca: é a principal escolha do banco no segmento de títulos de dívida soberana emitidos em moeda local.