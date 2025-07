Anúncio de Trump já eleva risco-país e derruba ativos brasileiros lá fora

O movimento indica que o mercado está reprecificando os prêmios exigidos para proteger investimentos em dívida soberana brasileira.

O CDS funciona como uma espécie de seguro contra calote. Quem compra um contrato de CDS paga um prêmio anual (neste caso, de cerca de 1,44% sobre o valor segurado) para se proteger contra o risco de inadimplência de títulos emitidos pelo governo brasileiro.

Exemplo prático: para proteger títulos do governo brasileiro no valor de US$ 10 milhões com vencimento de cinco anos, o comprador do CDS pagaria hoje US$ 143,81 mil dólares.

Se houver um default (termo do mercado para calote), o vendedor do CDS precisa indenizar o comprador. Quanto maior o risco percebido, maior o valor desse prêmio; por isso o spread do CDS é monitorado de perto por bancos, fundos globais e agências de classificação de risco.

O contrato de 5 anos é o mais importante entre os CDS, pois concentra maior liquidez e é usado como referência nos mercados internacionais para avaliar o risco-país.

A alta de hoje aproxima o Brasil dos patamares mais elevados do ano, embora ainda abaixo do pico de 218 pontos registrado nos últimos 12 meses.