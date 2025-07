Disputa tarifária pode fortalecer Lula na eleição, diz relatório do BTG

Em relatório publicado na manhã de hoje, analistas do BTG Pactual avaliam que a imposição de tarifas de 50% sobre exportações brasileiras aos Estados Unidos, anunciada pelo presidente Donald Trump, deve ter impacto econômico direto limitado. No entanto, a área de análise do banco aponta que as implicações políticas do episódio podem beneficiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cenário eleitoral de 2026.

"A base de apoio do governo no Congresso sugere que a medida pode fortalecer politicamente o presidente Lula, ao intensificar o embate com seu principal antagonista - especialmente após menções diretas do presidente Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Analistas políticos acreditam que essa nova narrativa pode aumentar a popularidade de Lula e reposicionar seu discurso com vistas às eleições de 2026", afirma o documento assinado por oito analistas do banco.

Em outro trecho, os autores prosseguem: "O PT recebeu a notícia com entusiasmo, classificando a ação de Trump como uma violação da soberania brasileira e posicionando Lula como o líder apto a defender o país diante do que considera uma decisão arbitrária".