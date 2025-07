Essas são as empresas listadas na Bolsa mais expostas ao tarifaço de Trump

1,8% das receitas vêm das exportações para os EUA

Braskem (petroquímica)

Menos de 1% das receitas vêm das exportações para os EUA

Setores mais impactados pelas tarifas

Segundo o relatório da XP, as novas tarifas de 50% anunciadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros podem reduzir o crescimento do PIB do Brasil em 0,3 ponto percentual em 2025 e 0,5 ponto percentual em 2026.

O impacto direto viria da queda nas exportações, com uma retração de US$ 6,5 bilhões ainda este ano e de US$ 16,5 bilhões no ano seguinte. Os economistas da XP apontam que o efeito mais agudo deve se concentrar sobre os setores exportadores de manufaturados, que representam cerca de 40% das vendas brasileiras para os EUA e têm menor capacidade de redirecionamento para outros mercados.