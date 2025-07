Tarifas de Trump trarão ainda mais inflação do café pelo mundo, diz Lavazza

O presidente do conselho de administração do grupo Lavazza, Giuseppe Lavazza, alertou nesta sexta-feira que as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros podem provocar um choque inflacionário em toda a indústria global da café, com impacto direto sobre os consumidores americanos e pressão sobre torrefadoras de todo o mundo.

"O Brasil é extremamente relevante para o setor. Representa cerca de 40% da produção global, e com o Vietnã, juntos, somam aproximadamente 55%. Se o café brasileiro não estiver disponível, isso distorce o mercado e restringe a oferta. Isso pressiona os preços do café no mundo inteiro", disse Lavazza em uma entrevista ao vivo à Bloomberg TV, em Nova York, na manhã de hoje.

Nos Estados Unidos, o maior mercado consumidor de café do mundo, as tarifas sobre o Brasil podem forçar os torrefadores locais a reformular suas cadeias de fornecimento, mas com impacto incerto sobre qualidade e preços. "É uma situação muito perigosa, muito difícil", resumiu.