Petrobras ainda não voltou ao varejo, mas rumor já derruba ação da Vibra

Privatizada em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro, a Vibra herdou a maior rede de postos do país.

Propina na BR Distribuidora

Corrupto confesso do setor de petróleo e gás, Nestor Cerveró dirigiu a área financeira da BR Distribuidora entre 2008 e 2014, depois de ter deixado a diretoria internacional da Petrobras. Em depoimentos de sua delação premiada, relatou casos de propina na subsidiária.

Na sua delação, Cerveró aponta que teve reuniões com vários políticos para tratar da distribuição de dinheiro ilegal, como Renan Calheiros (MDB-AL), Fernando Collor (ex-PTB-AL) e Delcídio do Amaral (ex-PT-MS) - à época todos os citados negaram as acusações do delator. Ele também alegou que dinheiro de propina alimentou campanhas eleitorais do PT e do MDB.

O caso mais notório de corrupção na BR Distribuidora antes da privatização foi o do ex-presidente Collor, que foi condenado em 2023 pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos e dez meses de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele cumpre pena em prisão domiciliar.

De acordo com os autos da ação penal 1025, Collor foi condenado por ter usado sua influência política na BR Distribuidora para favorecer empresas em licitações e, em troca, embolsou recursos de ao menos R$ 20 milhões, entre 2010 e 2014, por meio de pessoas de sua confiança e empresas de fachada.